الإتحاد السكندري يرفض خصم مستحقات من اللاعبين بعد الخروج من الكأس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري لـ«المصري اليوم» ان اللاعبين لم يقصروا خلال مواجهة الاحمر في نصف النهائي ومن ثم فلا يجوز خصم أي مستحقات مالية من أي منهم،لافتا إلى ان الجهاز الفنيو الإداري بقيادة حسام وابراهيم حسن صاحب القرار النهائي في توقيع أي عقوبات أو منح مكافأت وفقا لرؤيته الفنية والإدارية. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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