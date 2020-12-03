شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: «عملنا كل حاجة أمام الأهلي.. لكن مافيش فايدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي بشكوى رسيمة ضد الحكم الدولي محمد معروف الذي أدار مواجهة الفريق امام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، ووفقا لمحمد مصيلحي فإن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة الاهلي لافتا إلى ان زعيم الثغر قدم مباراة متميزة ،لكن الاداء التحكيمي كان السبب في عدم تأهل الفريق إلى نهائي البطولة ،وقال:«علمنا كل حاجة امام الاهلي ..لكن مافيش فايدة». الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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