شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث عن علاقتة بعرض الأهلي للتعاقد مع سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيستو موسيمانى، المدير الفنى للاهلى تفاصيل علاقتة بصفقة انضمام جاستون سيرينو مهاجم صن دوانز، في حوار أجراه المدرب مع رابطة الصحفيين بجنوب إفريقيا عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد موسيماني، أن الأهلى يسعى بقوة لشراء عقد الأوروجواياني جاستون سيرينو مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



وأضاف: «بالفعل أتمنى انضمام سيرينو لكنني لا أحرضه على الرحيل» وسبق أن رفضت من قبل رحيله عن صن داونز بهدف تحقيق النجمة الثانية واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا«.

وأشار إلى أن سيرينو تلقى عرضا رسميا بالفعل للرحيل للأهلي في الموسم الجديد لكنه لا يعلم موقف صن داونز، وأوضح أنه لم يتقابل مع باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز خلال وجوده في القاهرة لحضور نهائي دوري أبطال أفريقيا.