شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يطلب إقامة وديتين لتجهيز «عبدالشافي» و«عبدالعزيز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، من الجهاز الإداري للفريق، تجهيز مباراتين وديتين، يخوضهما الفريق خلال الفترة المقبلة، لإشراك الثنائي محمد عبدالشافي ومحمود عبدالعزيز، خلالهما.
وفقًا للجهاز الطبي للفريق، فإن «عبدالشافي»، بات جاهز للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد تعرضه للإصابة، أمام الأهلي، في المباراة قبل الأخيرة، التي أقيمت بين الفريقين في الدوري، فيما انتظم محمود عبدالعزيز، في التدريبات الجماعية.
ويفضل الجهاز الطبي إشراك «عبدالشافي» ومحمود عبدالعزيز، في بعض من المباريات الودية، خلال الأيام المقبلة، للتغلب على فوبيا الإصابة، التي تسيطر على اللاعبين، المبتعدين عن الملاعب لفترات طويلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر «باتشيكو» يطلب إقامة وديتين لتجهيز «عبدالشافي» و«عبدالعزيز» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.