شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه البنك الأهلي وديًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، غدًا الجمعة، فريق البنك الأهلي،، في تمام الثالثة عصرًا على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات شباب الفراعنة، لبطولة شمال أفريقيا بتونس، والمؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.
وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا، عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب «المنزة»، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطول، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب «رادس».
ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 على ملعب «المنزة»، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب «المنزة»، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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