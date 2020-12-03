الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يهنئ نظيره المصري بجائزة «الأفضل»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الدولى للخماسى الحديث تهنئة لنظيره المصري على حصوله على أفضل اتحاد رياضى للألعاب الفردية وحصوله على جائزة «الأفضل» من اللجنة الأولمبية المصرية عن الموسم 2019 /2020. وأشاد الاتحاد الدولى بإنجاز اللاعبين واللاعبات بحصول اللاعبة سلمى أيمن على جائزة أفضل لاعبة ناشئة، وحصل اللاعب ياسر حفنى ‏على جائزة الإبداع الرياضي، وحصلت المدربة هند عيسى مدربة اللايف كوتشينج والتجهيز ‏النفسى على جائزة أفضل مدربة، بينما فاز الإدارى ممدوح ولسن بجائزة أفضل إدارى مناصفة ‏مع حسن الحسينى باللجنة الأوليمبية المصرية. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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