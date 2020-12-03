شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسي» و«بن شرقي» يرحبان بتجديد عقديهما مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، لاعبا نادي الزمالك، ترحيبهما بتمديد عقديهما مع الزمالك، لموسم آخر، بخلاف المتبقي في عقديهما مع الزمالك.
وينتظر أن يعقد الثلاثي أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم على جلسة مع الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة، للحديث في كافة التفاصيل المتعلقة بتمديد التعاقد.
وأبلغ الثنائي مسؤولي لجنة الكرة أنه لاصحة لما تردد خلال الآونة الأخيرة عن عزمهما الرحيل عن النادي خلال الأيام القليلة المقبلة.
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