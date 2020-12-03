شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة في الزمالك في حالة انعقاد دائم حتي انطلاق الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتبرت لجنة الكرة، بنادي الزمالك، نفسها في حالة انعقاد دائم، حتي بداية الموسم الجديد. وتسعي لجنة الكرة لحسم العديد من الملفات المتعلقة بضم التعاقدات الجديدة وتمديد عقود اللاعبين، الذي قاربت على الانتهاء. وتضم لجنة الكرة بالزمالك، الثلاثي، أيمن يونس وأشرف قاسم، وعبدالحليم على. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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