شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم «عادل» و«المثلوثي» في مؤتمر صحفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم الثنائي، أيمن المثلوثي وأمير عادل، في مؤتمر صحفي، يتم فيه الإعلان عن الصفقات التي تم الانتهاء من التعاقد معها رسميًا.

وأنهي الزمالك، التعاقد مع الثنائي أمير عادل و«المثلوثي»، في صفقتي انتقال حر، خلال الفترة الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق.

وينتظر الزمالك وصول البطاقة الدولية لأمير عادل من أجل قيده في القائمتين المحلية والأفريقية.