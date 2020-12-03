شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم «عادل» و«المثلوثي» في مؤتمر صحفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم الثنائي، أيمن المثلوثي وأمير عادل، في مؤتمر صحفي، يتم فيه الإعلان عن الصفقات التي تم الانتهاء من التعاقد معها رسميًا.
وأنهي الزمالك، التعاقد مع الثنائي أمير عادل و«المثلوثي»، في صفقتي انتقال حر، خلال الفترة الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق.
وينتظر الزمالك وصول البطاقة الدولية لأمير عادل من أجل قيده في القائمتين المحلية والأفريقية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقدم «عادل» و«المثلوثي» في مؤتمر صحفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.