شكرا لقرائتكم خبر عن «مرزوق» يوضح حقيقة نقل نهائي كأس مصر إلى ستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل، في نهائى كأس مصر ستقام في موعدها باستاد برج العرب بالإسكندرية ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة.

وأكد «مرزوق» أنه رغم أن محافظة الإسكندرية ستشهد «نوة قاسم» خلال الأسبوع الجاري، مما جعل البعض يذهب لإمكانية نقل النهائي للقاهرة، إلا أن الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ملعب المباراة تم اتخاذها وحتي هذه اللحظة النهائي سيقام في ملعب برج العرب، السبت المقبل، عند الثامنة مساء.