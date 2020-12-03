شكرا لقرائتكم حمزة المثلوثي يخضع لبرنامج تأهيل مكثف في الزمالك استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنضم حديثا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، لبرنامج تأهيل مكثف بداية من السبت المقبل فور عودة الفريق للتدريبات، وذلك لتجهيزه للمشاركة في مباريات الموسم الجديد والتي تنطلق بمواجهة الزمالك والمقاولون في الأسبوع الأول للدوري.

وانضم المثلوثي لتدريبات الزمالك عقب مباراة الأهلي في نهائي دوري ابطال أفريقيا، وتم قيده في القائمة المحلية والافريقية للزمالك بعد وصول بطاقته الدولية من نادي الصفاقسي التونسي.

من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة النادي لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام احمد الشيخ لاعب الأهلي السابق ، ولا يزال هناك احتمالية انضمام نجم الأهلي الي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر، أن رفض فكرة التعاقد مع احمد الشيخ التي ظهرت أمس نتيحة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادي، حيث رفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم علي وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة ، فيما كان الراي الوحيد المتحمس لانضمام احمد هو ايمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الأمر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لادارة النادي ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.

من ناحية آخري وضعت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة ايمن يونس وعضوية كل من اشرف قاسم وعبد الحليم علي ، 5 لاعبين تحت المنظار داخل فريق الزمالك لتوفيق واضاعهم في الفريق مما يساهم في فرض مزيدا من الاستقرار في صفوف الزمالك خاصة بعد الخروج من كاس مصر وخسارة لقب دوري ابطال افريقيا امام الأهلي.

لجنة الكرة التي تبدأ عملها يوميا من العاشرة صباحا ، تعمل علي قدم وساق من اجل تذليل الازمات والعقبات التي تواجه فريق الكرة، ووضعت اللجنة خطة كاملة لتفادي الفترة الحالية وضمان عدم تأثيرها علي مسيرة فريق الكرة.

بداية الملفات هو تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي واللذان تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع في يناير المقبل لأي نادي وفقا للوائح الاتحاد الدولي " فيفا" .

اما الملف الثاني والذي يشهد مفاوضات مكثفة وهو تعديل القيمة المالية لعقود 3 لاعبين وهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفي محمد مهاجم الفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق ، حيث تعتبر قيمة عقود الثلاثي هي الأقل في الفريق مقارنة بزملائهم في مراكزهم.