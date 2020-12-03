شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عمال الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد شيكابالا على أغانى منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وشهدت غرفة ملابس نادى الزمالك احتفالا خاصا من عمال غرف الملابس ومسئولى المهمات بعيد ميلاد محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق، حيث يرتبط شيكابالا بعلاقات قوية مع عمال غرف الملابس منذ أن كان ناشئا فى الزمالك.

وفوجئ شيكابالا يوم عيد ميلاده باحتفالية خاصة على أنغام الكينج محمد منير والذى يعتبره شيكابالا مطربه المفضل، ويرتبط الثنائى بعلاقة قوية، وحرص عمال غرفة الملابس على تجهيز تورتة تحمل اسم شيكابالا ولقبه "الأباتشى" واحتفلوا بعيد ميلاده ووجه شيكابالا الشكر لهم مؤكدا لهم أنهم فى مثابة أهله، خاصة أنه كان يعيش فترات طويلة بمفرده دون أهله المتواجدين فى أسوان وقب زواجه، وكان دائما ما يقضى أوقاتا طويلة مع عمال غرفة الملابس.