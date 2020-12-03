شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التصويت يحسم مصير أحمد الشيخ فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادى لم ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، ومازالت هناك احتمالية لانضمام نجم الأهلي للقلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن رفض فكرة التعاقد مع أحمد الشيخ التى ظهرت أمس نتيحة التصويت داخل لجنة الكرة بالنادي، ورفض كل من محمد عطية عضو اللجنة المعينة وعبد الحليم على وأشرف قاسم أعضاء لجنة الكرة، فيما كان الرأى الوحيد المتحمس لانضمام أحمد الشيخ هو أيمن يونس رئيس لجنة الكرة، وسيتم طرح الأمر مرة أخرى للتصويت داخل اللجنة المعينة لإدارة النادى ولجنة الكرة خلال الساعات المقبلة لحسم موقف اللاعب بصفة رسمية.

من ناحية أخرى، وضعت لجنة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أيمن يونس وعضوية كل من اشرف قاسم وعبد الحليم علي، 5 لاعبين تحت المنظار داخل فريق الزمالك لتوفيق أوضاعهم في الفريق ما يساهم فى فرض مزيدٍ من الاستقرار فى صفوف الزمالك، خاصة بعد الخروج من كأس مصر وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

لجنة الكرة التي تبدأ عملها يوميا من العاشرة صباحا، تعمل على قدم وساق من أجل تذليل الأزمات والعقبات التى تواجه فريق الكرة، ووضعت اللجنة خطة كاملة لتفادي الفترة الحالية وضمان عدم تأثيرها علي مسيرة فريق الكرة.

بداية الملفات هو تجديد عقد الثنائي يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي واللذين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم المقبل ويحق لهما التوقيع فى يناير المقبل لأى نادٍ وفقا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

أما الملف الثاني والذى يشهد مفاوضات مكثفة وهو تعديل القيمة المالية لعقود 3 لاعبين، وهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفي محمد مهاجم الفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق، حيث تعتبر قيمة عقود الثلاثي هي الأقل في الفريق مقارنة بزملائهم في مراكزهم.

وأعلن نادي الزمالك فجر اليوم التعاقد مع امير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن لاعب ساربسبورج الدنماركي لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل ، في صفقة انتقال حر، بعدما وقع أمير عادل فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك.