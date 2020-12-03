شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى لليد يؤكد عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لتحديد أعداد جماهير المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عقد اجتماع خلال الساعات المقبلة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتحديد أعداد الجماهير التى ستحضر منافسات مونديال اليد، وذلك على هامش المؤتمر التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 ، مشيرا إلى أنه حتى الآن العدد المعلن 30% من سعة كل صالة .

وأضاف حسن مصطفى أن جميع الأمور تسير فى الطريق الصحيح لذلك لا توجد نية لتأجيل البطولة مطلقا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم البطولة بشكل كبير وتوفر كل السبل من أجل حماية جميع المنظومة، وأن الـ 32 دولة أكدت المشاركة .

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة .

وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة و إعلاميين أوروبيين .

لى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التى ستؤازر المنتخب المصرى خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش فى جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء فى الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل.