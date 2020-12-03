شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إسراء بهنس لاعبة الزمالك: هوايتي السفر وبحب جوليا روبرتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "إسراء بهنس" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر والشوبينج.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الباستا والبيتزا .

من نجمك المفضل؟

جوليا روبرتس.

من مطربك المفضل؟

Lana del Ray

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

أشتغل برة مصر.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا.. أستخدم التجاهل معظم الوقت.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

Emma Watson

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال.

هل تحبى الارتباط بشخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل يكون رياضى علشان يفهم نمط حياتى ولكن مش شرط أساسى.