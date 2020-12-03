شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك: جروس نقطة سوداء فى حياتى.. والتحفيل سبب التعصب بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حسن، لاعب سيراميكا كليوباترا والمنتقل حديثا من نادى الزمالك، أنه قرر الرحيل عن الفريق الأبيض من أجل المشاركة باستمرار، وأنه رحل مجانًا عن النادى. وقال حسن فى تصريحات لبرنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "لاعب الكرة لابد أن يشارك باستمرار، لذلك فضلت الخروج من الزمالك، والرحيل لنادى سيراميكا كليوباترا".

وأضاف محمد حسن، "رحلت مجانا ووقعت لمدة خمسة مواسم دون أى شرط جزائى، كنت أريد الخروج من الزمالك على نادٍ يساعدنى فى تقديم مستوى جيد، لذلك قررت الانتقال إلى سيراميكا لأنهم نادٍ مستقر ولديهم طموح كبير، والمفاوضات لم تستغرق سوى 35 دقيقة، والمناخ العام داخل النادى يساعد على النجاح، العناصر الموجودة فى كليوباترا كلهم لاعبين مميزين، وأتمنى تقديم مستوى جيد هذا الوسم".

وتابع لاعب الزمالك السابق، "الجمهور يرى الأمور من الخارج، ولا يعرف الكواليس من الداخل، هناك بعض الأمور التى لا يعرفها أحد، لن أقول إننى تعرضت للظلم فى الزمالك، وبعد استبعادى من لقاء الرجاء الثانى فى القاهرة، وقتها أبلغت مسئولى النادى وأمير مرتضى بأننى أريد الرحيل، وإعطاء فرصة للنادى للتعاقد مع بديل، أمير مرتضى تفهم الأمر، وطلب منى رؤية العروض، وكانت هناك مفاوضات لكنها أخذت وقتًا طويلًا، وبعد رحيله بـ24 ساعة، كل الأمور حسمت لصالح سيراميكا".

وأشار محمد حسن إلى أن "كارتيرون من أفضل المدربين، بعيدا عن مشاركتى فى المباريات، الجميع كان يحبه لأنه يتعامل بشكل نفسى جيد، وكان يتعامل معى نفسيا بشكل جيد، ولكن كريستيان جروس نقطة سوداء فى حياتى الكروية، كنت متحمساً عند انضمامى للزمالك، لكنه فاجأنى بأمور غريبة ولن أتحدث عنها".

وتابع حسن، "باتشيكو تولى المسئولية فى وقت صعب، وأمامه لاعبون أساسيون، ولن يجرى تغييرات كثيرة بالتشكيل، احترمت وجهات النظر، ولكن فضلت الخروج من النادى والرحيل رسميا، كنا نلعب دورى الأبطال مع الزمالك كلها كأنها "نهائيات" ومنذ لقاء مازيمبى تعاهدنا على الفوز بالبطولة، وكان الجميع لديه الثقة أمام الأهلى فى حصد البطولة، والجميع اجتهد، ولكن لم يكن التوفيق حليف اللاعبين، وأتمنى حصدهم البطولة فى الموسم القادم".

وأضاف محمد حسن، "هناك مشكلة بسبب الجمهور على السوشيال ميديا، جميع لاعبى الأهلى والزمالك أصدقاء، لكن مواقع التواصل سبب الأزمة، ومصطلح "التحفيل" وراء الأزمات التى بدأت تطفو على السطح بشكل كبير، الجميع كان يشجع فى المدرج، وبمجرد الخروج من الملعب تنتهى الأمور وتعود الحياة لطبيعتها، ولكن الآن اصبحت هناك عنصرية وتنمر، ولابد من الإسراع فى حل الأزمات، حتى لا تتوقف الكرة المصرية مرة آخرى".

وختم حديثه موجها رسالة لجمهور نادى الزمالك، قائلا، "أشكر الجماهير التى انتقدتني، وإن شاء الله الجميع سيقدم مستوى جيدا فى الموسم الجيد، كما أتمنى أن أكون إضافة لسيراميكا فى الموسم القادم الذى يمتلك جميع عوامل النجاح".

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3 / 1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.