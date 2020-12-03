شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعلن التعاقد مع النيچيرى إيمانويل أجبيتور لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى غزل المحلة، العائد مجددا إلى الدورى الممتاز هذا الموسم، فى التعاقد مع النيچيرى إيمانويل أجبيتور لاعب إنبى والداخلية السابق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم الفريق، خاصة فى مركز خط الوسط، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة ووكيل اللاعب أحمد حماد.

إيمانويل أجبيتور لعب لكل من أندية الشمس، أهلى طرابلس، الداخلية، وإنبى، ونجح نادى غزل المحلة فى التعاقد مع النيجيرى ايدو موسيس لاعب حرس الحدود ومصر المقاصة السابق لمدة موسمين، ووقع اللاعب على العقد فى حضور خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة وطه السيد المدير الرياضى للنادى وعلى جلال وكيل أعماله، ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى اليوم، الخميس، ودياً في إطار استعدادات الفريق المحلاوى لبطولة الدورى التى يستهلها بمواجهة سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى.