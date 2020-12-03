شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تسجيلى عن تطوير صالات مونديال اليد على هامش مؤتمر وزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المؤتمر التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة لإعلان تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 عرض فيلم تسجيلى عن تطوير صالات المونديال الـ4، وهى استاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة ، وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة.

وشهد المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمى يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.

والتقى مؤخرا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة، فى إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التى يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التى سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحى أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التى ستؤازر المنتخب المصرى خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش فى جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء فى الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومى للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدى رشدى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي.