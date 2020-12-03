الإسماعيلى يقترب من استعارة محمد صبحى من الزمالك بسبب طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب النادى الإسماعيلى من استعارة محمد صبحى، حارس مرمى الزمالك، لمدة موسم فى ظل رغبة الحارس فى اللعب بشكل أساسى للحفاظ على موقعه بالتشكيلة الأساسية للمنتخب الأولمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2021، لاسيما بعدما تيقن أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى لن يمنح الفرصة سوى للعناصر التى تشارك بصفة مستمرة فى مباريات الدورى، وهو الأمر الذى يستحيل تحقيقه مع القلعة البيضاء فى ظل تواجد الثلاثى محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، بينما تبدو الفرصة سانحة مع الدراويش الذى يسعى للتعاقد مع حارس مميز بجانب الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى ولؤى عاشور الوافد الجديد من الدوري القطرى ولكنه لايزال فى حاجة لثقل خبراته.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .