شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعلن تعافيه من فيروس كورونا وجاهزيته لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد شريف، مهاجم الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على تويتر، "الحمد لله مسحة سلبية"، ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع المارد الأحمر فى نهائى كأس مصر.

ويرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المجازفة بجونيور أجاى مهاجم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها بعد غد السبت فى نهائي بطولة كأس مصر، وغاب أجاى عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى بنصف نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت الثلاثاء الماضي وحسمها المارد الأحمر لصالحه بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوى الأنكل خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكد الجهاز الطبي أن إصابة أجاى ليست بسيطة وسيحتاج اللاعب لفترة علاج لن تقل عن أسبوعين.

ويخضع أجاي لاختبار طبي جديد على هامش مران الأهلي اليوم، الخميس، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

فى الوقت الذى رفض أحمد الشيخ، لاعب الأهلي الراحل عن صفوف فريقه، عرضاً جديداً من نادى سيجما التشيكى تضمن ضعف الراتب الذى كان سيحصل عليه في العرض الأول، وأرسل النادي التشيكي عرضاً رسمياً للأهلي منذ أيام طلب فيه استعارة الشيخ لمدة موسم ونصف، وهو العرض الذى تم قبوله من الأهلي قبل أن يعلن اللاعب رفضه ليتم فسخ العقد معه فى نهاية الأمر.