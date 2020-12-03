شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الأهلي والطلائع فى موعدها ببرح العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلى أمام طلائع الجيش، المقرر لها السبت المقبل، فى نهائى كأس مصر ستقام فى موعدها باستاد برج العرب بالإسكندرية ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة حتى الآن.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير أن محافظة الإسكندرية ستشهد "نوة قاسم" خلال الأسبوع الأول من ديسمبر بشكل يجعل اتحاد الكرة يعيد التفكير فى مكان نهائى كأس مصر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "السوبر الأفريقى محسوم بين الأهلى ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية وسيقام فى القاهرة وستكون مباراة صعبة للمارد الأحمر أمام منافس قوى ومحترم ولكن الكاف لن يغير مكان المباراة". وأضاف شوبير، "نهائى كأس مصر مستحيل يقام باستاد القاهرة الدولى لأن الاستاد بدأ الزرعة الشتوية والمباراة حتى الآن فى برج العرب بالإسكندرية اللى شالنا كتير وشال الكرة المصرية 3 سنوات لما الملعب اتبهدل وأرهق من كثرة اللعب عليه، ولكن نثق أنه يوم السبت يكون زى العروسة ويستقبل الفاينال بس الناس خايفة من نوة قاسم". وتابع شوبير، "نوة قاسم تداهم محافظة الإسكندرية فى الأسبوع الأول من ديسمبر، ومحافظ الإسكندرية تحدث عنها وقال إن المحافظة تستعد لاستقبال أمطار غزيرة ورياح شديدة، فهل ممكن نعيد الدراسة فى نهائى كأس مصر بين الأهلى والطلائع " .

ويبدأ فريق الأهلى اليوم، الخميس، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر المقرر لها السبت المقبل، ويرفض الأهلى التقليل من شأنها لفارق الإمكانيات والتاريخ لصالح الأحمر ضد الطلائع ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الطلائع فريق قوى بدليل أنه أطاح ببيراميدز والزمالك من بطولة الكأس وهو ما يؤكده دائماً موسيمانى للاعبيه خلال الفترة الحالية، ويخوض الأهلى مران اليوم بعدما حصل أمس على راحة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى مساء أمس الأول، الثلاثاء، فى نصف نهائى الكأس بهدفين لهدف.