شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل عقد شيكابالا وأوباما وأبو جبل على مائدة لجنة الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس وعضوية كل من أشرف قاسم وعبد الحليم على 5 لاعبين تحت المنظار داخل فريق الزمالك لتوفيق أضاعهم فى الفريق، ما يساهم فى فرض مزيدا من الاستقرار فى صفوف الزمالك خاصة بعد الخروج من كأس مصر وخسارة لقب دورى أبطال أفريقيا امام الأهلى.

لجنة الكرة التى تبدأ عملها يوميا من العاشرة صباحا، تعمل على قدم وساق من أجل تذليل الأزمات والعقبات التى تواجه فريق الكرة، ووضعت اللجنة خطة كاملة لتفادى الفترة الحالية وضمان عدم تأثيرها على مسيرة فريق الكرة.

بداية الملفات هو تجديد عقد الثنائى يوسف أوباما والتونسى فرجانى ساسى اللذان ينتهى عقديهما بنهاية الموسم المقبل ويحق لهما التوقيع في يناير المقبل لأى ناد وفقا للوائح الاتحاد الدولى "فيفا".

أما الملف الثانى والذى يشهد مفاوضات مكثفة هو تعديل القيمة المالية لعقود 3 لاعبين وهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومصطفي محمد مهاجم الفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق، حيث تعتبر قيمة عقود الثلاثي هي الأقل في الفريق مقارنة بزملائهم في مراكزهم.

من ناحية أخرى طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، من وكيل أعماله محمد حبشى تقديم عروض رسمية لنادى الزمالك من أجل الرحيل فى يناير المقبل للاحتراف الأوروبي، وأكد زيزو لوكيل أعماله أنه لن يغادر الزمالك إلا بموافقة النادى، ولابد من تحقيق استفادة مادية للزمالك من وراء احترافه.

وطلب زيزو من وكيله ضرورة إحضار عرض رسمى قبل التفاوض مع الزمالك، مشدداً عليه بأنه لن يدخل فى مفاوضات مع الزمالك لرحيله إلا بعد وصول عروض رسمية، ولن يلتفت للعروض الشفهية لضمان تركيزه مع الفريق فى مشوار الدورى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك حديث أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق مع وكيل أعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك على مدار عام ونصف، ونجح فى الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الى أوروبا، وزادت رغبة اللاعب فى الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا والخروج من الدور قبل النهائى لكأس مصر.

من جهته أكد محمد حبشى، وكيل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، أن اللاعب يتبقى له موسمان فى عقده، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى، وأضاف حبشى، أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج للاحتراف الأوروبى سيكون عن طريق الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية، وهناك أندية تراقبه.

وأكد حبشى، أن الأهلى لم يرسل أى عرض، ولم يجرى أى محدثات لضم اللاعب.

وعن إمكانية احتراف اللاعب إلى أوروبا، تمهيدا لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى: "لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى أوروبا سيكون عن طريق القلعة البيضاء".