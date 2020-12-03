شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف آخر مستجدات صفقات القطبين فى لايف جديد على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى ورئيس تحرير الأهرام الرياضى، اليوم الخميس، من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى، والحديث عن خروج الزمالك من كأس مصر بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش واستعداد الأهلي لنهائي كأس مصر، واستعداده للسوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 18 ديسمبر، ومواعيد القيد والاستعداد لانتخابات اتحاد الكرة وتجهيز المنتخبات للفترة المقبلة والتوقفات الدولية وموقف بند الـ8 سنوات.

ويتناول محمد شبانة فى برنامجه الحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية