شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز محمد شريف لنهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الأهلي، بعد تعافى محمد شريف من كورونا وبات جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الطلائع الجيش المقررة السبت المقبل فى نهائى كاس مصر.

ووضع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسميانى، برنامج تدريبى مكثف للاعب لتجهيزة للمباراة خاصة أن الجهاز الفنى يعول على قدرات اللاعب الفنية العالية .وعاد محمد شريف مجددًا لصفوف الأهلي خلال الفترة الماضية بعد موسم مميز قدمه رفقة إنبي الأمر الذي جعله ينضم للمنتخب المصري مؤخرًا.

واستطاع شريف، أن يحصل على وصافة هدافي مسابقة الدوري موسم (2019 - 2020) من خلال تسجيله 14 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن عبد الله السعيد هداف الدوري.واستعاد الأهلي في الفترة الماضية خدمات أكثر من لاعب خرج على سبيل الإعارة يأتي من أبرزهم محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق.