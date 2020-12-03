شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يعلن شفاؤه من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» سلبية مسحة فيروس كورونا الخاصة به.
وكان شريف قد تعرض للإصابة بالفيروس بعد تواجده رفقة المنتخب الوطني في مباراة توجو بتصفيات أمم إفريقيا.
وعاد اللاعب مجددًا إلى صفوف الأهلي بعد تواجده في إنبي الموسم الماضي، واستطاع أن يحصل على وصافة هدافي الدوري موسم 2019-2020 من خلال تسجيله 14 هدفًا.
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