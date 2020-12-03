شكرا لقرائتكم أحمد المهدى يكشف استعدادات طلائع الجيش للتتويج بكأس مصر أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش استعدادات فريقه لمواجهة الاهلى بنهائى كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ،وقال أحمد فؤاد المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الاعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نسعى للتتويج بأول بطولة فى تاريخ طلائع الجيش ، المكافأت والأمور المادية ليست هى الهدف الاساسى لنا ، كل اللاعبين لديهم طموح لتسجيل إنجاز يليق بالمؤسسة العسكرية وتأتى المكافأت فى المرتبة الثانية من حيث الطموح والاهداف".

وتابع مدير الكرة بالطلائع :" سنجرى مسحة كورونا اليوم فى الثالثة عصراً ثم نتدرب فى الرابعة عصراً على أن نتوجه للأسكندرية صباح الغد لدخول معسكر مغلق استعداداً لنهائى الكأس، ونتمنى من الله التوفيق والسداد لمواصلة النتائج المتميزة بعد الاطاحة ببيراميدز ثم الزمالك".

وعن الميركاتو الصيفى قال أحمد فؤاد المهدى :" تعاقدنا مع تسعة صفقات وأعتقد وصلنا للقوام الاساسى والبدلاء للفريق بنسبة كبيرة لتحقيق طموحات الطلائع فى مسابقة الدوري الجديدة".

ويجرى اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الاهلى بنهائى كأس مصر وتأكدت مواجهة فريق النادي الأهلي لفريق طلائع الجيش في مباراتين الأول بنهائى كأس مصر الثامنة مساء السبت المقبل، والمباراة الثانية في السوبر المصري والمقرر إقامتها بين الدورين للدوري الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد.

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.