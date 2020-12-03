شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكرم حسن مصطفى بمؤتمر الإعلان عن خطة مونديال اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى على تكريم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد على هامش المؤتمر التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة و حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و سفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة .

ويتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة.

وشهد المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية.

ألتقي مؤخرا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحي أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي .