شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «الجولف في دبي» تدخل جولات الحسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدخل بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، بداية من يوم غد الجمعة، جولات الحسم نحو لقب النسخة الأولى للحدث الذي يعد الأحدث في روزنامة منافسات الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي»، ويقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

ومع نهاية منافسات اليوم الثاني، تكون البطولة اختتمت الجولتين لتحديد اللاعبين الذين حققوا النتائج لإكمال المشوار نحو اللقب مع إقامة الجولة الثالثة غداً الجمعة والجولة الرابعة الختامية بعد غد السبت.

وفي أبرز النتائج التي تحققت في الفترة الصباحية للجولة الثانية، سجل الإنجليزي روس فيشر 5 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه الكلي 14 ضربة تحت المعدل، فيما حقق الإنجليزي ستيفن براون 9 ضربات تحت المعدل ليصبح مجموعه الكلي 11 ضربة تحت المعدل.

وأنهى اللاعب الإماراتي أحمد سكيك، مشواره في البطولة العالمية بتحقيق نتيجة مبشرة للمستقبل، بعدما حقق رصيداً مساوياً لمعدل 72 ضربة في الجولة الثانية، لينهي المنافسات بمجموع كلي يبلغ 4 ضربات فوق المعدل، في نتيجة إيجابية للاعب الهاوي الذي يشق طريقه بشكل قوي في رياضة الجولف وأثبت نفسه وسط مجموعة عالمية من نخبة اللاعبين المحترفين.

وتشهد البطولة، مشاركة عدد من أبرز اللاعبين في العالم الذين يمتلكون حكايات خاصة، ومنهم الألماني مارتن كايمر الذي يتطلع لتحقيق الفوز للمرة الرابعة على أرض دولة الإمارات، بوصفه البطل القياسي في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للجولف التي توج بلقبها في 3 مناسبات مختلفة.

ويتمتع اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، بانطلاقة قوية منذ عودة المنافسات عقب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، بعدما تواجد ضمن قائمة ترتيب العشر الأوائل في أربع مناسبات في 6 بطولات، بما في ذلك المركز الثاني في بطولة الأندلس ماسترز.

قال كايمر حول مشاركته في هذا الحدث الجديد: «سيعني لي الكثير أن أفوز بلقب في دبي، بعد أن حققت بالفعل ثلاثة انتصارات في أبوظبي، أصبحت دبي واحدة من الوجهات البارزة ليس فقط في الجولة الأوروبية، لكن أيضاً في جميع أنحاء العالم، سيكون من الرائع إضافة عنوان هناك إلى سيرتي الذاتية».

وأضاف: «لقد لعبت في ملعب النار، مرتين خلال المعسكرات التدريبية مع مدربي وعائلتي، أنا أحب ذلك كثيراً نظراً لأنه مختلف تماماً عن ملعب الأرض، سيكون تحدياً جيداً، أستمتع دائماً بالقدوم إلى دبي، لأن لديها كل شيء والفنادق الرائعة وملاعب الجولف ذات المستوى العالمي والمطاعم الجيدة، إنه مكان رائع حقاً لقضاء عطلة، وعلى الرغم من أنني لعبت في الكثير من الملاعب هناك، فإنني لم أمل من الزيارة».

كما سيعود نجم كأس رايدر، إلى النهائي الكبير للجولة الأوروبية في الأسبوع التالي؛ حيث تقام بطولة جولة موانئ دبي العالمية بالفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن غاب عن التأهل للبطولة للمرة الأولى العام الماضي، وقال: «العام الماضي كان عصيباً علي، على الرغم من أنني لم أبذل قصارى جهدي طوال الموسم، إلا أن عدم التأهل لبطولة جولة موانئ دبي العالمية كان مؤلماً، لذا أتطلع حقاً للعودة هذا العام».