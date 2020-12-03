السلطات المصرية تفرج عن 15 شخصاً أوقفوا بتهمة التنمر ضد لاعب الزمالك شيكابالا

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القاهرة: أفرجت السلطات المصرية عن 15 شخصاً في محافظتي البحيرة والأقصر، كان تم توقيفهم الأحد بتهمة التنمر ضد اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد فريق كرة القدم بنادي الزمالك، حسب ما قال مسؤول قضائي الاربعاء.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "النيابة العامة في الاقصر (جنوب) تقرر (الاربعاء) اخلاء سبيل المتهمين الأربعة في واقعة التنمر باستخدام كلب اسود ضد لاعب الزمالك محمود عبد الرازق الملقب بـاسم شيكابالا بكفالة مالية قدرها 500 جنيه (32$)".

وأضاف المسؤول أن "نيابة ايتاي البارود بمحافظة البحيرة (دلتا النيل) أخلت سبيل 11 شخصا، الثلاثاء، في واقعة التنمر امام المقابر بضمان محل اقامتهم".

وأفاد المسؤول أن هذا الافراج هو على ذمة التحقيق، ما يعني أن القضية لم تنته.

وكانت السلطات المصرية أوقفت، الأحد، 15 شخصاً بتهمة التنمر، عقب توجيه إهانات إلى "شيكابالا"، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.

وبعيد تحقيق النادي الأهلي لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا بفوزه الجمعة على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، خرج المشجعون للاحتفال بقمصان وأعلام ناديهم الحمراء في مختلف محافظات مصر.

وسجل المخضرم شيكابالا (34 عاما) هدف الزمالك من مجهود وتسديدة رائعين.

ولطالما شهدت مباريات الأهلي والزمالك حساسية مفرطة داخل الملعب وخارجه، نظراً للمبارزة التاريخية بينهما.

وكتب رئيس نادي الزمالك، آنذاك، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "تقدم النادي ببلاغ للنائب العام مدعوماً بعدد من الفيديوهات المسيئة ضد اللاعب للمطالبة بمعاقبة أصحاب الوقائع المختلفة بعد مباراة القمة الأخير".

وأضاف أن هذه الوقائع "قامت بالتقليل من شيكابالا في تصرفات مشينة يرفضها المجتمع والأديان والتنمر والعنصرية ضده بشكل غير مقبول".