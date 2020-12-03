الدوري الأميركي للمحترفين: ليبرون جيمس يوافق على تمديد عقده مع ليكرز

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لوس انجليس: أكدت تقارير إعلامية الأربعاء نقلا عن ريتش بول مدير أعمال نجم فريق لوس انجليس ليكرز لكرة السلة ليبرون جيمس، أن الأخير وافق على تمديد عقده لمدة عامين مع بطل الدوري مقابل 85 مليون دولار.

واشار بول لشبكة "إي اس بي ان" الأميركية الى أن اللاعب الذي سيبلغ اواخر الشهر الحالي 36 عاما سيتقاضى 39,2 مليون دولار في الموسم المقبل و41,1 مليونا في 2021-2022 و44,5 مليونا في 2022-2023، وفي حال مواصلته اللعب حتى ذلك الوقت يكون اللاعب قضى عقدين من اللعب في الدوري الأميركي للمحترفين.

وبلغ معدّل تسجيل "الملك" في الموسم الماضي 25,3 نقطة وكان أفضل ممرر في الموسم برصيد 10,2 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة.

وحصل جيمس على لاعب "افضل لاعب" في النهائيات بعدما قاد ليكرز للفوز باللقب على حساب ميامي هيت في السلسلة 4-2.

أصبح جيمس أول لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يفوز بالجائزة مع ثلاثة فرق مختلفة، إذ حصل عليها مع ميامي هيت في 2012 و2013 ومع كليفلاند كافالييرز عام 2016.

ويدخل جيمس موسمه الثامن عشر في الدوري الأميركي للمحترفين في الموسمه الجديد 2020-2021 المقرر انطلاقه في 22 من الشهر الحالي في المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر تسجيلا برصيد 241 34 نقطة، خلف كارل مالون الثاني (928 36)، والأسطورة كريم عبد الجبار (387 38).