محمد شريف يعلن سلبية مسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: أعلن محمد شريف لاعب فريق الأهلي، سلبية المسحة التي خضع لها بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكان محمد شريف تعرض للإصابة بالفيروس بعد تواجده رفقة المنتخب المصري حيث سجّل هدفًا في شباك توجو بتصفيات أمم أفريقيا. وعاد محمد شريف مجددًا لصفوف الأهلي خلال الفترة الماضية بعد موسم مميز قدمه رفقة إنبي الأمر الذي جعله ينضم للمنتخب المصري مؤخرًا. واستطاع شريف أن يحصل على وصافة هدافي مسابقة الدوري موسم (2019 - 2020) من خلال تسجيله 14 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن عبد الله السعيد هداف الدوري. واستعاد الأهلي في الفترة الماضية خدمات أكثر من لاعب خرج على سبيل الإعارة يأتي من أبرزهم محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق.

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