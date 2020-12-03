صفقة الزمالك الجديدة.. نجل "زتونة" الأهلاوي الذي تحول إلى "رونالدينيو الدنمارك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سلمى الموجي:

تعاقد نادي الزمالك مع الدنماركي أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن في صفقة انتقال حر.

وأصبح أمير ثاني صفقات الزمالك للموسم الجديد، بعد التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي، أمس الأربعاء، قادماً من الصفاقسي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

ووقع أمير عادل في الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 4 مواسم تبدأ من الموسم المقبل.

فمن هو الوافد الجديد للقلعة البيضاء؟

1-يبلغ أمير عادل من العمر 26 عاماً، حيث أنه من مواليد 18مارس 1994.

2- أمير عادل هو نجل "عادل زيتونة" الذي لعب في صفوف ناشئي الأهلي وكان يلقب بـ "زتونة" قبل أن يهاجر إلى الدنمارك وتزوج من دنماركية وينجب أمير الذي حصل على اسم "ألكسندر ياكوبسن" من والدته حسب القواعد في الدنمارك .

3-بدأ أمير مسيرته في ناشئين لينجبى الدنماركي موسم 2004 / 2005، ثم انضم لفريق الشباب بكوبنهاجن ومنه إلى فريق شباب آيندهوفن الهولندي.

4-أُطلق عليه لقب" رونالدينهو الدنمارك" لتشابهه في الشكل مع البرازيلي الأسطوري رونالدينيو.

5-يلعب في مراكز صانع الألعاب والجناح الأيسر ويجيب اللعب في الوسط المهاجم والوسط المدافع.

6-ظل اللاعب بلا نادي في نهاية موسم 2014 لمدة 6 أشهر بعد ما قام النادي الهولندي بفسخ تعاقده معه، لينضم إلى فالكينبرج السويدي عام 2015، ولكن فسخ النادي السويدي عقده بعد أشهر قليلة ليظل اللاعب بلا نادي للمرة الثانية، إلا انه انضم لفريق بودو جليمت.

7-بعد ذلك انتقل اللاعب لأكثر من نادي، إلا انه استقر في النهاية في نادي ساربسبورج النرويجي، ولكنه لم يشارك باستمرار ليتم فسخ عقده ويظل بلا نادٍ للمرة الثالثة في تاريخه بداية من أكتوبر الماضي، حتى تم التعاقد معه اليوم مع الفريق الأبيض.

8-سجل أمير عادل 20 هدفاً فقط في 168 مباراة، خلال مسيرته الكروية في الدنمارك وهولندا والسويد والنرويج من عام 2005 وحتي2020.

9- سبق وأن مثل منتخب الدنمارك للناشئين قبل أن يقرر تمثيل منتخب مصر للشباب بعد أن حصل على الجنسية المصرية من والده شارك مع منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وحصد لقب كأس الأمم الإفريقية للشباب 2013.

10-ظهر عادل مع منتخب مصر الأول في مباراة دولية واحدة أمام توجو في 2017 تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.