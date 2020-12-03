"نصيحة ورحيل".. مدرب المنتخب يتحدث عن موقف مصطفى محمد وباتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

طالب طارق مصطفى مدرب المنتخب المصري الحالي، إدارة نادي الزمالك بضرورة بيع مهاجم الفريق مصطفى محمد من أجل تحقيق الاستفادة المالية.

وأضاف نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الزمالك من الممكن أن يستفيد ماليًا ببيع مصطفى محمد والحصول على مقابل مادي بين 150 مليون أو 200 مليون جنيه".

وتابع :"الزمالك نادي كبير ولا يقف على لاعب، ومصطفى محمد يريد الخروج للاحتراف، وهو اللاعب الوحيد القادر على جلب هذا المبلغ".

وواصل :"بيع مصطفى محمد حاليًا سيساعد الزمالك على تجديد عقود اللاعبين مثل أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ويوسف أوباما".

وعن وضع البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، رد قائلاً :"باتشيكو هيمشي هيمشي سواء في التوقيت الحالي أو بعد ذلك".

وكان مصطفى محمد دخل ضمن اهتمامات عدة أندية أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة يأتي على رأسهم فريق فنربخشة التركي إلا أن مرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها طالب اللاعب بالتركيز في بطولة دوري أبطال أفريقيا على أن يتم السماح له بالرحيل بعد ذلك.

في المقابل، يعاني جيمي باتشيكو المدير الفني الحالي للزمالك من عدة ضغوطات بعد خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم الأهلي إلى جانب الخروج من دور نصف النهائي بمسابقة كأس مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش بهدف مقابل ثلاثة مساء الثلاثاء الماضي.