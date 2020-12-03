حسابات التأهل لـ16 الأبطال.. فرصتان ليونايتد وخسارة قد تصعد بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اشتعلت منافسات المجموعة الثامنة، بعدما اقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا ثمينًا على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة بمجموعات دوري أبطال أوروبا.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 9 نقاط ليتساوى مع مانشستر يونايتد ولايبزيج قبل الجولة الختامية.

ويخرج يونايتد لمواجهة لايبزيج في ألمانيا بالجولة الأخيرة، بينما يستضيف باريس سان جيرمان فريق إسطنبول باشاكشهر التركي الذي ودع منافسات البطولة بشكل رسمي.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- مانشستر يونايتد (فاز في 3 وخسر في 2 ولم يتعادل) = 9 نقاط

2- باريس سان جيرمان (فاز في 3 وخسر في 2 ولم يتعادل) = 9 نقاط

3- لايبزيج (فاز في 3 وتعادل في 2 ولم يخسر) = 9 نقاط

4- اسطنبول باشاك شهير ( فاز في 1 وخسر في 4 ولم يتعادل)= 3 نقاط

وتصدر فريق مانشستر يونايتد جدول الترتيب، على الرغم من تساوى عدد النقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الذي حل ثانيًا ولايبزيج صاحب المركز الثالث بسبب فارق المواجهات المباشرة بين الثلاث الفرق.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على أنه في حالة تساوى أكثر من فرقتين في عدد النقاط، فيتم حساب ترتيب المجموعة بفارق المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

وبالنظر لنتائج مانشستر يونايتد نجد تفوقه في مباراتين على كل من باريس سان جيرمان (2-1) بالجولة الأولى من دور المجموعات، وبخماسية دون رد على لايبزيج الألماني بالجولة الثانية (بمجموع 6 نقاط).

أما نتائج باريس سان جيرمان، فتفوق الفريق الفرنسي في مباراتين أيضًا على كل من لايبزيج (1-0) في مباراة الجولة الرابعة، ومانشستر يونايتد (3-1) في مباراة الجولة الخامسة (بمجموع 6 نقاط).

أما لايبزيج فلم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة على باريس سان جيرمان بالجولة الثالثة بنتيجة 2-1 (بمجموع 3 نقاط).

فارق الأهداف بين الثلاث فرق حسم صدارة المجموعة لمانشستر يونايتد يليه باريس سان جيرمان، ثم يأتي لايبزيج في المركز الثالث.

حسابات التأهل

مانشستر يونايتد

-في حال حقق مانشستر يونايتد الفوز على لايبزيج فسيحسم تأهله إلى منافسات دور الـ16 بدوري الأبطال كمتصدر للمجموعة.

- في حالة التعادل فسيتفوق أيضًا يونايتد على لايبزيج بفارق المواجهات المباشرة ويحسم التأهل إلى دور الـ16.

-في حالة الخسارة سيودع يونايتد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وينتقل للدوري الأوروبي.

باريس سان جيرمان

- في حالة الفوز على باشك شهير، سيرفع النادي الباريسي رصيده إلى النقطة 12ومن ثم يحسم بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16.

- أمام باريس سان جيرمان فرصة أخرى في حالة التعادل، ففي تلك الحالة سيرفع رصيده إلى النقطة العاشرة.

- وفي حال الخسارة (بشرط خسارة لايبزيج أو يونايتد) فسيكون هناك فرصة ثالثة أيضًا أمام نادي العاصمة الفرنسية، ففي حالة خسارة يونايتد سيتأهل لايبزيج ويحسم باريس البطاقة الثانية بفارق المواجهات المباشرة مع الشياطين الحمر، أما في حالة خسارة لايبزيج فسيتأهل كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

لايبزيج

- في حالة الفوز على مانشستر يونايتد، سيحسم لايبزيج بطاقة التأهل إلى دور الـ16، وفي حالة تعادل باريس في مباراته ضد باشك شهير فسيتأهل الفريق الألماني كمتصدر للمجموعة.

- في حال تعادل يونايتد ولايبزيج في مباراة الجولة الأخيرة، فالفريق الألماني سينتظر خسارة باريس سان جيرمان لحسم بطاقة التأهل الثانية مع الشياطين الحمر.