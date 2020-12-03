شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل بالجولة الخامسة لمجموعات دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة أربع أهداف المرشحين لجائزة الأفضل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. وتأتي قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة على النحو التالي: - هدف أنطوان جريزمان لاعب برشلونة أمام فيرينكفاروزي المجري. - هدف ألكسندر شولز لاعب ميتلاند الدنماركي أمام أتالانتا الإيطالي. - هدف عرفان قهوجي الثالث لاعب باشاك شهير أمام لايبزيج الألماني. - هدف مادي كمارا لاعب أولمبياكوس اليوناني أمام مارسيليا الفرنسي. كما رشح "يويفا" أربعة لاعبين لجائزة أفضل لاعب عن أدائهم مع أنديتهم في الجولة الخامسة للمسابقة على النحو التالي: للمسابقة على النحو التالي: أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي: سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز البلوز على إشبيلية برباعية نظيفة. عرفان قهوجي لاعب أسطنبول باشاك شهير التركي: سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى لايبزيج، رغم الهزيمة بنتيجة 3-4. روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي: سجل هدفين في فوز فريقه على بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-2. ميرجيم بيريشا لاعب سالزبورج النمساوي: سجل هدفين ليساهم في فوز فريقه على لوكوموتيف موسكو بنتيجة 3-1. مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 : المجموعة الأولى بايرن ميونخ (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - سالزبورج (النمسا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا) المجموعة الثانية ريال مدريد (إسبانيا) - شاختار (أوكرانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - بوروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا) المجموعة الثالثة - بورتو (البرتغال) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - أولمبياكوس (اليونان) - مارسيليا (فرنسا) المجموعة الرابعة ليفربول (إنجلترا) - أياكس (هولندا) - أتالانتا (إيطاليا) - ميتلاند (الدنمارك) المجموعة الخامسة إشبيلية (إسبانيا) - تشيلسي (إنجلترا) - كرسنودار (روسيا) - رين (فرنسا) المجموعة السادسة زينيت سان بطرسبرج (روسيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - لاتسيو (إيطاليا) - كلوب بروج (بلجيكا) المجموعة السابعة يوفنتوس (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - فيرينفاروش (المجر) المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان (فرنسا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - لايبزيج (ألمانيا) - باشاك شهير (تركيا)

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