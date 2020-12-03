أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة لدور المجموعات بـ دوري أبطال أوروبا. ورشح "يويفا" أربعة لاعبين للجائزة عن أدائهم مع أنديتهم في الجولة الخامسة للمسابقة على النحو التالي: أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي الإنجليزي: سجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في فوز البلوز على إشبيلية برباعية نظيفة. عرفان قهوجي لاعب أسطنبول باشاك شهير التركي: سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى لايبزيج، رغم الهزيمة بنتيجة 3-4. بنتيجة 3-4. روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي: سجل هدفين في فوز فريقه على بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 3-2. ميرجيم بيريشا لاعب سالزبورج النمساوي: سجل هدفين ليساهم في فوز فريقه على لوكوموتيف موسكو بنتيجة 3-1. مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 : المجموعة الأولى بايرن ميونخ (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - سالزبورج (النمسا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا) المجموعة الثانية ريال مدريد (إسبانيا) - شاختار (أوكرانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) - بوروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا) المجموعة الثالثة - بورتو (البرتغال) - مانشستر سيتي (إنجلترا) - أولمبياكوس (اليونان) - مارسيليا (فرنسا) المجموعة الرابعة ليفربول (إنجلترا) - أياكس (هولندا) - أتالانتا (إيطاليا) - ميتلاند (الدنمارك) المجموعة الخامسة إشبيلية (إسبانيا) - تشيلسي (إنجلترا) - كرسنودار (روسيا) - رين (فرنسا) المجموعة السادسة زينيت سان بطرسبرج (روسيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - لاتسيو (إيطاليا) - كلوب بروج (بلجيكا) المجموعة السابعة يوفنتوس (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - دينامو كييف (أوكرانيا) - فيرينفاروش (المجر) المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان (فرنسا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - لايبزيج (ألمانيا) - باشاك شهير (تركيا)

كانت هذه تفاصيل خبر 4 مرشحين لجائزة أفضل لاعب بالجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.