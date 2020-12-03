شاهد.. ملخص وأهداف مباراة تشيلسي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا

قاد الفرنسي أوليفيه جيرو فريق تشيلسي الإنجليزي لتحقيق فوز ساحق على مضيفه إشبيلية الإسباني، بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول للقاء متقدماً بهدف نظيف، ونجح

البلوز في مباغتة حامل لقب الدوري الأوروبي بهدف مبكر عن طريق النجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سيطر تشيلسي تماماً على اللقاء لعبا ونتيجة ونجح في إضافة

ثلاثة أهداف أخرى عن طريق كل أوليفييه جيرو "سوبر هاتريك"، بالدقائق 54، 74، 83.

بهذه النتيحة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة ليتأهل رسمياً الي ثمن النهائي، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الثاني إلا أن الفريق ضمن التأهل للدور المقبل رغم الخسارة الثقيلة.

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