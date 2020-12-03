المحلة يضم "موسيس" وحارس دجلة

تسود حالة من الغضب والاستياء داخل نادى غزل المحلة وبين جماهيره بسبب عدم إقامة مباريات الفريق حتى الودية منها بستاد المحلة .

وقد أبدى حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة استغرابه ودهشته من هذا الأمر، مشيرا إلى أن الفريق لعب مباريات الودية ومنها وادى دجلة وطلائع الجيش وأهلي بنى غازى خارج ستاد المحلة.

واضاف عزو ان مجلس الادارة يعمل الآن على توفير كافة الاشتراطات الامنية التى طلبها أمن الغربية من كاميرات اضافية وبوابات الكترونية وخلافه حتى يكون الملعب جاهزًا لاستقبال مباريات المحلة في الدورى.

وبعيدًا عن ذلك فإن مجلس

الادارة برئاسة أحمد عمرو يواصل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين وذلك بعد ان قام بضم محمود رضا حارس مرمى فريق دجلة لمدة عامين وادو موسيس مهاجم المقاصة لينضما الي الصفقات الجديدة التي ابرمها المحلة وشملت احمد عيد من نادى سيراميكا وخالد لطفى من نادى السويس وعمرو شعبان من نادى الرجاء ومحمد صلاح من النادى الإسماعيلى على سبيل الإعارة وإسلام فؤاد من نادى طنطا واحمد حسن من نادى وادى دجلة على سبيل الإعارة وأحمد الشيخ من نادى إف سى مصر ووليم ايجبتور مهاجم انبى والداخلية السابق.

من جهته استغل خالد عيد المدير الفنى للمحلة المباريات الودية فى اشراك اكبر عدد من لاعبيه الجدد والقدامى للوقوف على مستوى كل لاعب بالفريق لاختيار التشكيل الامثل الذى سيخوض به مباريات الدورى.

يذكر أن القائمة الأولى لفريق المحلة ضمت 19 لاعبًا هم يحيى حامد ومحمد حمدان ومحمد سامى ومحمود علاء وهشام بلحة ومحمد البشبيشى وأحمد عادل وفتحى مبروك وهانى عادل ومحمد فتح الله كماتشو وبسام ماهر وخالد كساب وأشرف السيد ومحمد مصطفى حموشة ومعتز محب ومحمد غلوش وخالد الإخميمى وخالد رسلان وجلال العقدة واربعة لاعبين تحت السن هم محمد عبد القادر وعبده يحيى وأحمد النادرى من مواليد 99 وحسام حسن من مواليد 2001.