شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب المساعد لليفربول يكشف «سر» نجاح محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بيب لياندرز، المدرب المساعد لنادي ليفربول الإنجليزي، عن سر نجاح النجم المصري محمد صلاح والذي جعله يصل لمكانته وسط أفضل مهاجمي العالم.

ومنذ انتقال «صلاح» إلى ليفربول، في صيف 2017، استطاع تسجيل 104 هدفًا في 168 مباراة، ليقود الريدز لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عامًا، والفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما لم يخلو سجله من الإنجازات الفردية إذ حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا وهداف الدوري الإنجليزي مرتين، كما نافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم.

وقيم «لياندرز» النجم المصري ضمن أفضل المهاجمين في كرة القدم الحديثة، موضحًا: «هو هداف موهوب، خياله وحدسه في تلك اللحظات عبقري، الطريقة التي يمكنه بها الحفاظ على الكرة في أصعب المواقف والعثور على طريقة للتسجيل هو ما يعرفه».

وأضاف، حسب صحيفة «ليفربول إيكو»: «كثير من اللاعبين يملكون هذه الصفة، لكن ليس كثير منهم يملكون الاستمرارية، إذن أنت أحد أفضل اللاعبين في العالم، الأمر كله يتعلق بالعقلية، ألا تقدم أقل أبدًا».

وتابع المدرب المساعد للريدز: «لكن بالنسبة لي، أكبر من إنجازه لأهدافه اليومية في النادي، فشخصيته مميزة، هو قدوة حقيقية، ليس هناك إطراء أفضل في الحياة، الأفضل يبقون متواضعين، الأفضل يبقون قدوة حقيقية، مو يستثمر كثيرًا من الوقت في تحضيراته، يعامل جسده بشكل جيد، ورأيناه ينمو كمحترف، طموحه عال ولكن سلوكه في التدريبات أعلى، إذا كان هناك سر واحد في الحياة فهذا هو السر».

وأشار «لياندرز» أيضًا إلى مساهمة «صلاح» بشكل عام مع الفريق، مع صناعته لـ 40 هدفًا خلال مسيرته في أنفيلد، لافتًا: «هو أكثر من مجرد مهاجم بالنسبة لنا، طريقة لعبنا تحفز هذا التطور وتفرض هذه الطريقة لأن الجميع لديه مسؤولية تجاه كل شئ، هو يصبح صانع ألعاب أكثر فأكثر، كذلك، ولكن أثمن صفة في النجوم هي أنهم يعرفون ما هو الفريق وما الذي يجعلنا جميعًا نحقق النجاح».