شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الخامسة بدوري الأبطال: «جيرو» يسيطر على الأندلس وإنجاز روسي تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم فريق تشيلسي قمة المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021، وذلك بعد تحقيقه فوز ساحق خارج القواعد على إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-0، ليتصدر البلوز المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن النادي الأندلسي مع أفضلية المواجهات المباشرة للنادي الإنجليزي قبل تبقي جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.

وتلقى النادي الأندلسي أثقل هزيمة في مختلف البطولات منذ الخسارة بنتيجة 4-0 ضد برشلونة في الليجا، وهي الخسارة الأثقل للنادي على ملعبه منذ الخسارة بنتيجة 4-0 ضد برشلونة في 29 يناير 2005.

ولعب الفرنسي المخضرم، أوليفييه جيرو (34 عامًا و63 يومًا) دور البطولة المطلقة في المباراة، من خلال تسجيله جميع أهداف فريقه، مع نجاحه في التسجيل بالرأس، القدم اليمنى، والقدم اليسرى «مرتين» ليكون قد سجل الهاتريك الكامل.

ودخل «جيرو» تاريخ دوري الأبطال بعد أن أصبح أول لاعب من تشيلسي يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة، وهو ثاني لاعب في تاريخ النادي يسجل هاتريك في المسابقة بعد ديدييه دروجبا في عام 2006.

وأصبح «جيرو» أكبر لاعب سنًا يسجل هاتريك في تاريخ دوري الأبطال، وهو الأكبر سنًا في المسابقة بمسماها الحالي أو المسمى القديم (الكأس الأوروبية) منذ الأسطورة المجري فيرينتس بوشكاش مع ريال مدريد ضد فينورد الهولندي في عام 1965 (بعمر 38 عامًا و173 يومًا).

وصار نجم البلوز هو ثاني لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في مباراة في دوري أبطال أوروبا بعد بافيتيمبي جوميز مع ليون في 2011، وثاني لاعب يفعلها مع فريق إنجليزي بعد رود فان نيستلروي مع مان يونايتد في 2004.

وحقق تشيلسي 4 انتصارات متتالية في دوري الأبطال، وهي سلسلة لم يعرفها النادي في المسابقة منذ نسخة موسم 2011/2012، وهي النسخة التي انتهت بتتويج البلوز بلقبهم الوحيد في تاريخ المسابقة.

ويعد المدرب فرانك لامبارد هو ثاني مدرب إنجليزي ينجح في قيادة نادي من البريميرليج لصدارة المجموعة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد المدرب هاري ريدناب مع توتنهام في موسم 2010/2011.

وفي روسيا، حقق كراسنودار الروسي أول فوز في تاريخه بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على نادي استاد رين الفرنسي، ليحجز النادي تذكرة وصوله إلى دور الـ 32 بالدوري الأوروبي بعد ضمان احتلال المركز الثالث في المجموعة التي يتذيّلها النادي الفرنسي.

وأصبح كراسنودار هو أول ناد روسي يحقق الفوز في مرحلة المجموعات بالمسابقات الأوروبية هذا الموسم بعد بداية أكثر من مخيبة للأندية الروسية في مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، مع فشل الممثلين الـ 3 الأخرين للكرة الروسية بالمسابقتين في تحقيق أي فوز حتى الأن (لوكوموتيف موسكو وزينيت سان بيطرسبيرج في دوري الأبطال، وسيسكا موسكو في الدوري الأوروبي).