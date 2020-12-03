أكبر لاعبين سنًا فى الدورى يقودان وادى دجلة فى الموسم الجديد

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جدة - عمرو شويل يظهر فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، فى الموسم الكروى الجديد 2020 / 2021 بثوبه الجديد بعد العديد من الصفقات التى تم إبرامها فى إطار تدعيم صفوف الفريق خوفًا من تعرضه للصراع مع الهبوط فى الموسم الجديد، مثلما حدث فى الموسم المنقضى، ومن أبرز تلك التدعيمات، تجديد التعاقد مع محمد عبد المنصف حارس المرمى لمدة سنتين، والتعاقد مع صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، ويعد الثنائى من أكبر اللاعبين سنًا فى مسابقة الدورى.



محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف صاحب الـ 43 عامًا، حيث إنه من مواليد 6 فبراير 1977، لعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

بدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف بالعديد من البطولات، وحصد الدورى العام مرتين مع نادى الزمالك، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، وبطولة دورى أبطال أفريقيا.

كما حقق "أوسة" رقما قياسيا آخر، بمشاركته فى 24 موسما متتاليا، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يصبح محمد عبد المنصف أول من يشارك فى 24 موسما متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى السابق لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.



صلاح أمين

صلاح أمين صاحب الـ 39 عامًا، ولد فى 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، والنجوم، قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى ثم إلى وادى دجلة، لم يرتد صلاح أمين القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى مباراة وحيدة مع منتخب مصر فى 2 أكتوبر 2009 أمام منتخب موريشيوس، ولكنه يستحق عن جدارة أن يبقى مُتعهد تسجيل الأهداف العالمية فى الملاعب المصرية، بعدما تفنن خلال المواسم الأخيرة فى تسجيل الأهداف الأسطورية التى كشفت عن موهبة لا مثيل لها.

صلاح أمين بدأ مسيرته الاحترافية فى عالم كرة القدم بموسم 2005-2006، ضمن صفوف فريق القناة، قبل أن ينتقل فى الموسم التالى إلى صفوف الإسماعيلى ولكنه لم يلعب معهم سوى مباراة وحيدة، لينتقل بعدها إلى صفوف الداخلية.

فى صيف 2008 انتقل صلاح أمين من صفوف الداخلية إلى طلائع الجيش، حيث بدأ مسيرة التألق بعدما أحرز 27 هدفًا فى 85 مباراة خاضها خلال فترة تواجده الأولى فى الفريق العسكري، قبل أن ينتقل إلى سموحة فى موسم 2014-2015، وخاض 22 مباراة بقميص الفريق السكندرى سجل خلالها 6 مباريات.

انتقل بعدها صلاح أمين إلى الانتاج الحربي، حيث لعب 62 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف طلائع الجيش ويخوض معهم 32 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف.

وشهدت تجربته مع النجوم توهج غير عادى بعدما نجح فى تسجيل 13 هدفاً مع فريقه ليحتل المركز الرابع فى صدارة هدافى الدورى العام.

سجل صلاح أمين عدة أهداف ممتعة كانت حديث الصحافة العالمية وليست المصرية فحسب فلقد نشرت "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الرسمى، على شبكة الإنترنت، هدف صلاح أمين الذى سجله للإنتاج الحربى فى مرمى فريق طنطا الموسم الماضى.

ووصف الموقع الهدف الذى سجله لاعب الإنتاج وقتها بالأفضل فى إشارة واضحة إلى أنه من أفضل الأهداف التى تسجل فى كرة القدم.

كما سجل صلاح أمين هدفًا رائعًا لصالح الإنتاج الحربى فى شباك طلائع الجيش أعاد إلى الأذهان هدف واين رونى التاريخى فى ديربى مانشستر ضد غريمه التقليدى مانشستر سيتى منذ سنوات.

كما سجل هدفًا لا ينسى فى شباك طنطا، وكرر موهبة الأهداف الجميلة فى شباك النصر للتعدين.

صلاح أمين يلقب بـ "قاهر الزمالك" رغم اعترافه فى أكثر من مناسبة بتشجيعه للفريق الأبيض لاسيما بعد أن نجح فى هز الشباك الزملكاوية 6 مرات فى 13 مباراة لعبها أمام أبناء ميت عقبة ليخطف 10 نقاط من الزمالك مع الأندية التى لعب لها.