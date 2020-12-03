شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تتحدث عن تفاصيل اعتذار محمد فضل عن الاستمرار باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن الجبلاية لم تتلقى أخطاراً من الفيفا حتى الآن بأسماء الأعضاء المقرر استمرارهم فى إدارة شئون الاتحاد خلال الفترة المقبلة ، وقالت سحر عبد الحق فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" انتهينا بالأمس من كتابة التعديلات على اللائحة ، ونقوم بتسيير الأعمال فى اتحاد الكرة حتى يصلنا قرار جديد من الفيفا ".

وتضيف سحر عبد الحق :" لم تصلنا أى مكاتبات رسمية من الفيفا حول الأسماء المقرر استمرارها فى اللجنة الخماسية أو رحيلها ، ولكن محمد فضل قال مهمتنا خلصت فى اللائحة ومش مطلوب مننا حاجة تانى ولكنه لم يعتذر بشكل رسمى ، والحقيقة هو تعب كتير فى اللائحة وساعدنى فى الكرة النسائية بشكل كبير للغاية".

وأضافت سحر عبد الحق :" بند الثمانى سنوات فى اللائحة نقصد بيه اللى فات مات بمعنى من قضى ثمانية سنوات من حقه الترشح مجدداً فى انتخابات اتحاد الكرة".

وعن الكرة النسائية قالت سحر عبد الحق :"الجونة والبنك الاهلى وجهاز الرياضة العسكرى وافقوا على إنشاء فريق كرة نسانية والاهلى مازال بيفكر فى انشاء أكاديمية أولا ثم تكوين الفريق النسائى".

وفى وقت سابق ، عقدت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من أجل المشاركة في الدوري الممتاز.

وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من النادي الأهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدًا لإنشاء الفريق الأول خاصة بعدما قرر الاتحاد الأفريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية وقامت عبد الحق بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات.