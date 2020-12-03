شكرا لقرائتكم غضب جماهيرى ضد مروان محسن ومطالب بإحالته لدكة بدلاء الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم صعود الأهلى لنهائى كأس مصر بالفوز الذى على الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء، فى نصف نهائى البطولة، إلا أن هناك حالة من الغضب الأهلاوى ضد مروان محسن مهاجم الفريق بسبب أدائه المتواضع الذى ظهر عليه هذا الموسم وظهر بشدة فى مباراتى الزمالك بنهائى درى أبطال أفريقيا التى حسمها الأحمر بالفوز بهدفين لهدف ثم مباراة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس والتى حسمها الأهلى بنفس النتيجة .

وسادت حالة من الغضب بين جماهير بل ومسئولو القلعة الحمراء بسبب مستوى مروان محسن وعدم استغلال الفرص التى تسنح له فى المباريات وبات معها اللاعب بمثابة عبء على الفريق الأهلاوى بجانب غيابه عن التسجيل فى المباريات القوية والنهائية.

وطالب كثيرون فى الأهلى بضرورة إحالة مروان محسن للدكة والاعتماد على صلاح محسن العائد لصوف الفريق من فترة إعارة بسموحة وكذلك أحمد ياسر ريان العائد من الجونة من الإعارة هو الأخر، ويرى الرافضون لمشاركة مروان حسن إنه لابد من الاستغناء عنه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا أستمر على هذا المستوى السيئ والهزيل والذى لا يليق بمهاجم فريق الاهلي.

فيما مازالت إدارة النادى الأهلى تتفاوض مع نظيرتها فى صن داونز الجنوب أفريقى من أجل ضم الأورجويانى جاسون سيرينو لاعب الفريق الجنوب أفريقى الذى يرغب موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر فى ضمّه خلال أسرع وقت..

الأهلى كان فتح مفاوضات مع صن داونز خلال مارس الماضى لضم سيرينو لكن النادى الجنوب أفريقى بالغ فى طلباته المالية فتعثّرت الصفقة قبل أن يتجدد الحديث مرة أخرى الاسابيع الماضية لكن مازالت المفاوضات غير حاسمة بسبب تردد مسئولى صن داونز فى الاستغناء عن اللاعب لحاجتهم له.