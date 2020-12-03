شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرسل خطابا لفيفا لاعتماد 58 حكم فار جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أحل اعتماد 58 حكم جديد لتطبيق تقنية حكم الفيديو var للموسم الجديد وإرسال مسئولو فيفا للجنة لمتابعة اختبارات الحكام سواء عن طريق الحضور أو عن طريق الأون لاين من أجل منحهم رخصة حكم الفيديو.

وتقام محاضرات للحكام خلال الفترة الحالية عن طريق لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد و عزب حجاج ومنحهم الدورات الخاصة بتقنية حكم الفيديو.

في سياق مغاير استقر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تشكيل لجنة داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة في ديسمبر وتحديداً يوم 3 من نفس الشهر حيث تأسس اتحاد الكرة في عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولي في 1923 ، حيث يبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العالمية ، أوالتجهيز لمواجهة منتخب يضم نجوم العالم من المعتزلين .

كما تقرر إقامة احتفالية كبري في مئوية الجبلاية لتكريم الرموز الرياضية التي تواجدت في اتحاد الكرة من رؤساء مجالس و أعضاء مروراً بأفضل الموظفين و أيضا تكريم المنتخبات الوطنية و المدربين الكبار الذىن حققو تاريخ مصر الكروي و نجوم الرياضة من اللاعبين و الإعلاميين.