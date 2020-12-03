الأهلي يتوصل لاتفاق لفسخ عقد جيرالدو تحسباً لإتمام صفقة سيرينو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الأهلى جلسات مكثفة مع الأنجولى جيرالدو لبحث فسخ عقده تحسباً لإنهاء صفقة الأوروجويانى سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى، والذى يدخل الأهلى فى مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، ويقترب جيرالدو من البقاء فى الأهلى حال عدم نجاح ضم سيرينو، حيث يعد الأخير هو الأجنبى الأوحد المطلوب من الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، إلا أن الإدارة الحمراء تحاول وضع كافة الاحتمالات خاصة أن الوقت ضيق حيث سيتم غلق باب القيد الأحد المقبل.
ويكثف مسئولو النادى الأهلى من مفاوضاتهم لضم جاستن سيرينو على أن يتم قيده على حساب جيرالدو، وذلك بعد قيد المغربى بدر بانون على حساب السنغالى اليو بادجي.
ورفع الأهلى عرضه لضم سيرينو لـ2 مليون دولار، فى الوقت الذى اشترط صن داونز فى بداية المفاوضات الحصول على 4 ملايين دولار للاستغناء عن سيرينو.
وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التى جرت عقب انتهاء مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك فى الـ27 من نوفمبر الماضي، وأكد «كاف» فى خطابه أن إيقاف حسين الشحات يسرى اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب فى المشاركة بشكل طبيعى فى مباراة السوبر الأفريقى المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.
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