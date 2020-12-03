شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستعدادات النهائية لمونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مصر لاستقبال حدث عالمى خلال شهر يناير المقبل بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 وسط تطبيق بروتوكولات وإجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا وخروج البطولة على أكمل وجه. ونرصد فى السطور التالية الاستعدادات النهائية للمونديال..



انطلاق معسكر المنتخب المغلق انطلاق معسكر المنتخب المغلق

بدأ منتخب مصر معسكره المغلق أول ديسمبر الجارى تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو وسط تقسيم المعسكر إلى 5 وحدات ما بين تدريبات وجيمانيزيوم ومحاضرات للاعبين وسط جدية بين الجميع داخل المعسكر ليخرج بصورة مثالية ويحقق الأهداف المرجوة منه، لاسيما فى ظل عدم توافر مباريات ودية للمنتخب حالياً بسبب صعوبة مواجهة منتخبات قوية بسبب جائحة كورونا.

تعيين مجدى أبو المجد مدربًا عامًا

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، تعيين مجدى أبو المجد المدير الفنى لمنتخب الناشئين الحاصل على ذهبية مونديال مقدونيا 2019 مدربًا عامًا لخبراته المونديالية وقوة علاقته باللاعبين الشباب فى صفوف المنتخب.



مؤتمر موسع للإعلان عن كافة التفاصيل بحضور سفراء الدول مؤتمر موسع للإعلان عن كافة التفاصيل بحضور سفراء الدول تعقد وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، ظهر اليوم، الخميس، مؤتمرا صحفيا موسعا للإعلان عن كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 .

ويشهد المؤتمر الصحفى حضور وزراء الشباب والرياضة والصحة والتعاون الدولي والسياحة والآثار ووزير الخارجية أو من ينوب عنه ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وسفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة.

وسيتم خلال المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمي يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية ويتم تنفيذ المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

بحث إقامة معسكر خارجي فى المجر

يبحث مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، إقامة معسكر مغلق للمنتخب الأول فى المجر بالتنسيق مع سفير المجر فى مصر استعدادا لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير المقبل، ومن المقرر أن يدخل المنتخب فى معسكرا داخليا بدءًا من الثلاثاء بعد إجراء مسحة طبية للاطمئنان عن فيروس كورونا.

تذكرتى تبدأ سيستم التذاكر فى ديسمبر

تستعد شركة تذكرتي، برئاسة منتصر النبراوي بقوة لتجهيز السيستم الخاص ببيع تذاكر بطولة كأس العالم لكرة اليد التى تنطلق فى 13 يناير 2021 ومواصلة الإنجازات وسلسلة النجاحات التى تحققها الشركة في تنظيم بيع التذاكر خلال البطولات الكبرى التى استضافتها الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وأهمها أمم أفريقيا للكبار، ثم أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى حققت نجاحا ساحقا انتهي بتتويج المنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا.

ويعقد منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة تذكرتي، اجتماعات يوميه مع احمد عباده رئيس قطاع العمليات وشادى مظهر رئيس قطاع الأحداث الرياضية من أجل خروج البطولة بشكل مشرف ومميز، وتم الاتفاق على فتح سيستم بيع التذاكر فى الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر امام جميع منتخبات العالم المشاركة في البطولة كما كان الحال في البطولات السابقة التي تواجدت بها الشركة وخرجت بصورة مميزة نالت اشادة واستحسان الجميع علي سهولة حجز التذاكر والاماكن المخصصة لهم في المدرجات وسهولة الوصول للمدرج ودخول و خروج الجماهير من الاستاد.