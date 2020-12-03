شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يؤكد لوكيله عدم الرحيل عن الزمالك إلا بموافقة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، من وكيل أعماله محمد حبشى تقديم عروض رسمية لنادى الزمالك من أجل الرحيل فى يناير المقبل للاحتراف الأوروبي، وأكد زيزو لوكيل أعماله أنه لن يغادر الزمالك إلا بموافقة النادى، ولابد من تحقيق استفادة مادية للزمالك من وراء احترافه.

وطلب زيزو من وكيله ضرورة إحضار عرض رسمى قبل التفاوض مع الزمالك، مشدداً عليه بأنه لن يدخل فى مفاوضات مع الزمالك لرحيله إلا بعد وصول عروض رسمية، ولن يلتفت للعروض الشفهية لضمان تركيزه مع الفريق فى مشوار الدورى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك حديث أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق مع وكيل أعماله للبحث عن عرض أوروبى يسمح له بالرحيل عن الزمالك فى يناير المقبل، وأكد المصدر أن أحمد سيد زيزو يرغب بشدة فى العودة لأوروبا مرة أخرى عقب استقدامه من البرتغال.

وقدم زيزو مستويات مميزة مع الزمالك على مدار عام ونصف، ونجح فى الانضمام للمنتخب، ليفكر اللاعب فى الرحيل عن الزمالك والعودة مرة أخرى الى أوروبا، وزادت رغبة اللاعب فى الرحيل عقب خسارة الزمالك بطولة دورى أبطال أفريقيا والخروج من الدور قبل النهائى لكأس مصر.

من جهته أكد محمد حبشى، وكيل أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، أن اللاعب يتبقى له موسمان فى عقده، ولا صحة لما يتردد عن انتقاله إلى النادى الأهلى، وأضاف حبشى، أن زيزو يحترم تعاقده مع الفريق، وإذا خرج للاحتراف الأوروبى سيكون عن طريق الزمالك، مشيرا إلى أن اللاعب تلقى عروضا أوروبية، وهناك أندية تراقبه.

وأكد حبشى، أن الأهلى لم يرسل أى عرض، ولم يجرى أى محدثات لضم اللاعب.

وعن إمكانية احتراف اللاعب إلى أوروبا، تمهيدا لعودته إلى الأهلى مثلما حدث فى صفقة كهربا، قال حبشى: "لن يحدث لأن اللاعب يحترم تعاقده مع الزمالك، واحترافه فى أوروبا سيكون عن طريق القلعة البيضاء".