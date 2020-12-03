شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر بطل الانتفاضة الكروية مع المصرى يحتفل اليوم بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل على ماهر، نجم النادى الأهلى السابق والمدير الفنى الحالى للمصرى البورسعيدى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده رقم 47، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 3 ديسمبر عام 1973، سطع نجمه فى نادى الترسانة وأصبح أحد اللاعبين المهمين فى تشكيلة المنتخب الأولمبى الحائز على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

وشارك على ماهر مع المنتخب الأول فى كأس الأمم الأفريقية 1996 قبل أن ينضم إلى النادى الأهلى وسرعان ما أصبح على ماهر أفضل هداف فى مصر، متصدراً هدافى بطولة الدورى العام قبل أن يأتى الحارس الأفريقى مامادو سيدى ويتسبب فى إصابته إصابه بالغة.

شارك على ماهر فى أكثر من فيلم سينمائى مثل "حاحا وتفاحة "بطولة ياسمين عبد العزيز وطلعت زكريا، وسيد العاطفى بطولة تامر حسنى.

أعلن على ماهر اعتزاله مبكراً بسبب تلك الإصابة واتجه إلى مجال التدريب وتولى تدريب فرق الأشبال بالنادى الأهلى حتى تم اختياره مدرب بالفريق الأول.

وبحثاً عن الذات وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال التدريب رحل على ماهر عن النادى الأهلى ساعياً إلى منصب الرجل الأول ليتألق مع فريق الأسيوطى "بيراميدز حالياً" ويحتفظ له بمكانة مميزة فى الدورى فى موسمه الأول

قبل أن يرحل لتدريب سموحة ومن بعدها إنبى قبل أن يستقر به المطاف مع المصرى البورسعيدى الذى حقق معه طفرة هائلة بعدما أنقذه من الهبوط للقسم الثانى وقاده لإحتلال المركز السابع فى المسابقة برصيد 48 نقطة لتقرر إدارة النادى تمديد تعاقده موسماً آخر لاستكمال الانتفاضة البورسعيدية.