الشرقية يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بطا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية تدريباته، على ملعب مركز شباب ههيا، استعدادًا لمواجهة مركز شباب بطا، يوم السبت المقبل، في أولى مبارياته في بطولة القسم الثالث للموسم الجديد 2020_2021.
وشهد المران التركيز على بعض الجمل البدنية ثم تدريباتخططيه شهدت تعليمات خاصة وحرص مصطفي ذكي المدير الفني لنادي الشرقية على أن يمنح اللاعبين تعليمات خاصة في المران.
من جانبه شارك رباعي حراسة المرمى، إسلام أحمد "إيسو" وسيد عماد ومصطفيعيد ومصطفي حسين "فوكس" تحت إشراف جمال صدقي مدرب الحراس في المران الجماعي.
وخاض الرباعي فقرة تدريب بدنية قوية تحت قيادة صدقي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق.
كما أدى الرباعي فقرة فنية أخرى للتدريب على العديد من المواقف الفنية المختلفة، حيث شملت التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء.
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