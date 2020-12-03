شكرا لقرائتكم شاهد صفقة الزمالك الفجرية.. أمير عادل يوقع للأبيض 4 سنوات رسميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الدنماركى أمير عادل صاحب الأصول المصرية والشهير بألكسندر ياكوبسن، فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس على عقود انتقاله لصفوف الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية بعدما اتفق الطرفان علي كافة البنود التعاقدية.

وحسمت لجنة الكرة في الزمالك برئاسة أيمن يونس مصير الصفقة، حيث وقع أمير عادل علي عقود انتقاله للزمالك في جلسة فجرية عقدها مع عبد الحليم علي مدير الكرة.